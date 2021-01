Lazio, Cucchi: "Oggi non è un giorno qualunque a Roma, c'è il derby"

Roma è una città sempre caotica e frenetica, ma due volte l'anno si trasforma concentrandosi solo su una cosa: il derby tra Lazio e Roma. In città non si parla di altro, gli sfottò tra amici si sprecano e l'ansia sale giorno per giorno. Riccardo Cucchi sa cosa vuol dire respirare la brezza romana pregna di sensazioni contrastanti in vista di questa partita. Su Twitter questa mattina ha scritto: "Oggi non è un giorno qualunque a Roma. È il giorno del Derby della Capitale. Buon' ansia a tutti i tifosi... e speriamo sia una bella partita".

