Lazio, Cucchi: "Spero proverà a riconfermarsi, Juve sempre favorita"

Oggi parte la nuova stagione di Serie A. In questi giorni, le principali firme del giornalismo sportivo hanno provato a pronosticare chi, secondo loro, sia la favorita per vincere lo scudetto. Su Twitter questa mattina anche Riccardo Cucchi ha provato a dire chi fosse favorita e chi lottare insieme a questa per la conquista del titolo. Sul social la storica voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto ha scritto: "La Juventus è la favorita. L'antagonista più accreditata l'Inter. ma potrebbero inserirsi Napoli e Milan. Spero anche la 'mia' Lazio che, insieme all'Atalanta, proverà a riconfermarsi. Occhio a Roma e Fiorentina. In ogni caso buon campionato". A fine stagione vedremo chi avrà fatto la giusta predizione.