Lazio, da Calcio e Finanza: "Dopo 16 anni, ecco il primo stipendio di Lotito"

Sono passati ormai sedici anni da quando Claudio Lotito ha acquistato la Lazio diventandone il presidente. Sedici anni in cui non sono mancati alti e bassi ma in cui di fatto il patron biancoceleste con molto impegno e parsimonia ha rimesso a posto le casse del club che nel 2004 era vicino al fallimento. Negli anni il numero uno dei capitolini non ha mai mancato di sottolineare come lui in primis non abbia mai percepito un euro dalla sua attività do gestione della società. Le cose però sembrano essere cambiate: infatti per la prima volta quest'anno il Lotito ha ricevuto il suo primo stipendio da presidente. Non è certo un reato che un gestore percepisca uno stipendio dalla sua attività anzi, se prima il presidente della Lazio era solo un imprenditore che ha perseguito più lo spirito decubertiano dell'impresa, che non quello di un numero uno stipendiato della società, ora la situazione sembra mutata, allineandosi per un certo verso a quella di ogni altro massimo dirigente di club. Forse anche in questo la Lazio è maturata, salendo di step non solo nella struttura, ma anche nella gestione.

A render nota la questione è la "Relazione sulla remunerazione" del club biancoceleste legata all'esrcizio del 30 giugno 2020: "Preso atto che la Società versava in una situazione fallimentare al momento dell’acquisizione da parte della nuova compagine azionaria, dalla fine del decennio scorso sta ultimando la ripresa della propria integrale capacità operativa. Per i prossimi esercizi si hanno in programma una serie di interventi volti all’ulteriore rafforzamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria. I risultati raggiunti e la ragionevole attesa di realizzazione dei programmi decisi hanno determinato la Società a deliberare di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall’esercizio 2019/2020, adeguati compensi il cui importo su base annuale viene stabilito esclusivamente nella parte fissa della remunerazione, pari a complessivi Euro 612.000,00 lordi per il Consiglio di Gestione e complessivi Euro 75.000,00 lordi per il Consiglio di Sorveglianza, mentre per la componente variabile la Società ritiene di rinviarne la determinazione in coerenza con il divenire della gestione e la realizzazione dei programmi formulati”.

Come riporta Calcio e Finanza il Consiglio di Gestione è formato appunto dal patron Lotito e dal dirigente Marco Moschini: il presidente nel 2019/20 ha avuto un compenso pari a 600mila euro lordi, mentre per il suo ruolo nel Consiglio Moschini ha avuto compensi per 12mila euro lordi. Per il Consiglio di Sorveglianza, il presidente Corrado Caruso e il vicepresidente Alberto Incollingo hanno ricevuto 12.500 euro ciascuno, mentre gli altri quattro consiglieri 12mila euro e solo 2mila euro a Mario Cicala (nominato nel 2019 commissario ad acta della Lega Serie A e poi dimessosi a causa dell’incompatibilità dei ruoli).

QUI PER IL DOCUMENTO COMPLETO