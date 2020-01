Lazio, da Cataldi a Correa: le condizioni degli infortunati

In casa Lazio, in vista di un vero tour de force, non mancano gli infortunati. Prima di tutto Danilo Cataldi. Il centrocampista si è recato ieri in Paideia: gli esami a cui si è sottoposto hanno confermato la lesione. Presumibile uno stop di almeno venti giorni e certa, dunque, la sua assenza nel derby della Capitale. La speranza è quella di rivederlo in campo nei primi dieci giorni di febbraio, ma informazioni più precise arriveranno nei prossimi giorni. Fermo anche Adam Marusic, che si è bloccato di nuovo dopo che sembrava aver recuperato. Anche il montenegrino si è recato nella clinica della Capitale: tornerà in gruppo la prossima settimana ma, con tutta probabilità, salterà sia il match con la Sampdoria che quello contro il Napoli. Lavora per tentare un nuovo rientro Jordan Lukaku. Al momento sta lavorando a parte, ma spera di tornare in gruppo nel giro di quindici giorni.

GLI ALTRI - Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Joaquin Correa si attendono dalla rifinitura odierna. La mancata convocazione per la gara di domani, se confermata, renderà difficile la sua presenza anche contro il Napoli. A meno di sorprese, l’argentino va considerato in ottica derby. In casa Lazio c’è cautela, non si vuole correre il rischio di causare infortuni più seri, che lo allontanerebbero dal campo per un periodo di tempo prolungato. Appena rientrato, e quindi disponibile per i prossimi impegni, Denis Vavro. Infine, Caicedo ha smaltito definitivamente la febbre, che l’aveva colpito nei giorni scorsi.

