Lazio, da Immobile a Luiz Felipe: gli auguri a Marusic nel giorno del suo compleanno - FOTO

Una giornata più che speciale quella di oggi per Adam Marusic. Il calciatore biancoceleste ha compiuto 29 anni e non poteva ricevere regalo più bello della vittoria di ieri della Lazio che allo stadio Olimpico di Roma si è imposta sull'Inter per 3-1. Tantissimi i messaggi che sono arrivati all'indirizzo del montenegrino e non potevano mancare quelli dei compagn. Da Luiz Felipe che sui social ha scritto: "Tanti auguri di buon compleanno fratello mio" passando per Immobile: "Buon compleanno Brate" e Lucas Leiva: "Auguri Brate". Insomma una giornata che certamente Marusic dimenticherà.

