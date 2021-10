Lazio - Inter, Milinkovic firma il tris: l'esultanza di Akpa Akpro è virale! - VIDEO

La Lazio batte l'Inter al termine di una gara dal clima incandescente ma che mostra la grande reazione della squadra guidata da Sarri. I biancocelesti tirano fuori il carattere e, in poco più di novanta minuti, archiviano la brutta sconfitta contro il Bologna arrivata al Dall'Ara due settimane fa. Al vantaggio nerazzurro siglato da Perisic, fa seguito il pareggio di Immobile, il "gol polemico" di Felipe Anderson e quello di Milinkovic in pieno recupero. Il "Sergente" cala il tris. Corre, esulta, abbraccia i compagni. Si alzano tutti, anche coloro che erano seduti in panchina. Anche Akpa Akpro, entrato a pochi minuti dal triplice fischio, nel momento del trionfo non è rimasto a guardare. E mentre gli altri si stringevano in bel momento "di squadra", lui, guardando dritto in camera, ha fatto una linguaccia. Neanche a sottolinearlo, lo scatto dell'ex Salernitana ha letteralmente fatto il giro del web, diventando virale in pochi minuti. Tant'è che la Lazio gli ha dedicato un video sul proprio profilo Instagram:

Lazio, Marusic: "Non c'è modo migliore di festeggiare il compleanno" – FOTO

Luiz Felipe e Correa, l'abbraccio fa il giro del mondo. Ma c'è chi lo condanna...

TORNA ALLA HOMEPAGE