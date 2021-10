Lazio, Marusic: "Non c'è modo migliore di festeggiare il compleanno" – FOTO

Non poteva esserci risveglio migliore per Adam Marusic che oggi compie gli anni. 29 candeline per il montenegrino e una super vittoria ottenuta ieri in campo contro l’Inter. Una domenica doppiamente speciale per il terzino biancoceleste che sul suo profilo Instagram ha condiviso degli scatti della gara di ieri accompagnati da una dedica: “Non c’è modo migliore per festeggiare il mio compleanno! Grazie a tutti per gli auguri! Forza Lazio”

