Lazio, da Muriqi a Escalante: tutti i giocatori al rientro dal prestito

La stagione 2021/22 ha chiuso il sipario ed è subito tempo di vacanze per i calciatori della Lazio. Qualche giorno di relax prima di concentrarsi sulla stagione che verrà. L'appuntamento è fissato per i primi di luglio, visite mediche, prime sgambate e poi la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Sotto le Tre Cime di Lavaredo, Sarri avrà a disposizione una rosa lunghissima. Sono tanti infatti i giocatori che faranno rientro dopo le esperienze in prestito. In porta torna Marco Alia dopo l'esperienza al Monterosi in Serie C. Tra i difensori Vavro, con il Copenaghen che potrebbe pensare a un eventuale riscatto, Armini dal Piacenza, l'infortunato Fares dal Torino, Durmisi dallo Sparta Rotterdam e Ndrecka dal Teramo. A centrocampo faranno rientro nella Capitale Casasola dalla Cremonese, Cicerelli dal Frosinone, Djavan Anderson dallo Zwolle, Morrone dal Monopoli, Jony dallo Sporting Gijon, Kiyine dal Venezia, Escalante dall'Alaves retrocesso in seconda serie spagnola, Maistro dall'Ascoli e Marino dal Piacenza. Per quanto riguarda gli attaccanti, la Lazio aspetterà di sapere se il Maiorca è interessato al riscatto di Muriqi dopo il super impatto del Pirata da gennaio in poi. Torneranno sicuramente, invece, Adekanye dal Crotone e Rossi dal Monopoli. Per Jordan Lukaku, attualmente al Vicenza, e Cristiano Lombardi, alla Reggina, non scadrà solamente il prestito, ma anche il loro contratto con la Lazio. Saranno dunque liberi di torvare un accordo con un nuovo club.

PORTIERI: Alia (Monterosi).

DIFENSORI: Vavro (Copenaghen), Armini (Piacenza), Fares (Torino), Durmisi (Sparta Rotterdam), Ndrecka (Teramo).

CENTROCAMPISTI: Casasola (Cremonese), Cicerelli (Frosinone), Djavan Anderson (Zwolle), Morrone (Monopoli), Kiyine (Venezia), Escalante (Alaves), Maistro (Ascoli), Marino (Piacenza), Jony (Sporting Gijon).

ATTACCANTI: Muriqi (Maiorca), Adekanye (Crotone), Rossi (Monopoli).