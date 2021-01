Lazio, da problema a soluzione: gli esterni fanno volare i biancocelesti

Dire che la Lazio abbia un problema sulle fasce, sarebbe come dire è stato Cristoforo Colombo a scoprire le Americhe: un'ovvietà. Al momento Inzaghi ha a disposizione Marusic per la fascia sinistra (adattato, il suo ruolo naturale sarebbe esterno di destra, ndr) e Lazzari per quella destra. Gli infortuni di Lulic e Fares hanno costretto i due agli straordinari e il mister ad avere delle riserve adattate. Sia il montenegrino che l'italiano si sono comunque responsabilizzati e hanno aiutato la Lazio a spiccare il volo con i loro cross. Come sottolineano i numeri della Serie A, riportati poi dall'Agenzia Ufficiale biancoceleste, il club capitolino ha realizzato 86 cross utili, posizionandosi al terzo posto dietro Napoli (96) e Inter (123). Sicuramente le sovrapposizioni dei difensori aiutano la manovra, ma la maggior parte del lavoro viene svolto dagli esterni che cercano di essere utili alla causa e tamponare il problema al meglio.