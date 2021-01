Lazio, da Strakosha a Muriqi: le delusioni del girone d'andata secondo il "Club"

La Lazio chiude il girone d'andata con 34 punti e al settimo posto in classifica in piena corsa Europa. Nel corso del "Club", negli studi di Sky Sport, Caressa e i suoi ospiti hanno analizzato le delusioni delle migliori squadre italiane tra cui quella di Inzaghi. Di seguito coloro che hanno deluso le aspettative in casa Lazio secondo Bergomi, Marchegiani, DI Canio e Piccinini.

GIUSEPPE BERGOMI: Strakosha

SANDRO PICCININI: Correa

LUCA MARCHEGIANI: Correa

PAOLO DI CANIO: Muriqi