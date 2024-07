Lazio, da Tchaouna a Castrovilli: i numeri di maglia dei nuovi acquisti

Settimane di novità in casa Lazio. Tanti nuovi acquisti si sono aggregati in questi giorni al ritiro di Auronzo di Cadore agli ordini di mister Baroni. Primi minuti, seppur in amichevole, per i nuovi arrivati che iniziano a scegliere i propri numeri di maglia. Tra i vecchi cambio per Rovella, dal 65 al 6, e Zaccagni che passa dalla 20 alla 10 lasciando il numero precedente a Tchaouna. Di seguito la lista completa dei numeri di maglia dei nuovi in attesa dell'ufficialità che arriverà a ridosso del campionato.

Difensori: Tavares 30;

Centrocampisti: Dele-Bashiru 7, Castrovilli 22;

Attaccanti: Tchaouna 20, Noslin 14.