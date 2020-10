Lazio, dal Maribor al Borussia: Akpa come Inzaghi fa gol all'esordio in Champions

Una seconda opportunità, non se l'è lasciata sfuggire Jean Daniel Akpa Akpro, che a Roma ha già conquistato tutti entrando nel cuore dei tifosi. Il centrocampista ivoriano, si è conquistato la conferma sudando sotto le Tre Cime di Lavaredo ad Auronzo di Cadore, poi rapidamente ha scalato posizioni nelle gerarchie. Prima l'esordio in Serie A, poi quello in Champions League segnato dalla sua prima rete con la maglia della Lazio. Una notte magica in cui Akpa Akpro è riuscito a ripercorrere le orme proprio di Simone Inzaghi. Anche l'attuale tecnico biancoceleste segnò al suo esordio nella massima competizione europea nel settembre del 1999 contro il Maribor.

