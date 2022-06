Lazio, dalla Spagna: "Muriqi lascerà il Maiorca. Carles Pérez..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha bisogno di cessioni, il mercato parte tutto da lì. Piazzare i giocatori fuori dal progetto per sistemare la situazione dell'indice di liquidità entro il 22 giugno. Tra i giocatori che torneranno dai rispettivi prestiti c'è anche Vedat Muriqi che si è trasferito con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Lotito può scendere tra i 10-11 milioni, cifra comunque troppo alta per il Maiorca. Da giorni non si fa altro che parlare una possibile permanenza di Muriqi nel club spagnolo che però non ha alcuna intenzione di attuare il riscatto per la cifra richiesta dal presidente Claudio Lotito. Lo ha confermato di recente il direttore sportivo Ortells. A fortificare le parole del ds sono le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna. In particolare, TodoFichajes ha rivelato che Muriqi non continuerà a vestire la maglia del Maiorca la prossima stagione e, nonostante l'interesse del club, non raggiungerà gli 11 milioni di euro richiesti dalla Lazio. Non solo, al posto del kosovaro il club spagnolo starebbe pensando a Carles Pérez che non rientra nel progetto di Mourinho. L'intenzione del giocatore della Roma è di tornare a LaLiga, su di lui oltre il Maiorca c'è anche il Villarreal. La situazione è dunque complicata per la Lazio, se ne capirà di più nelle prossime ore...