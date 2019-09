Lazio, Damiano Er Faina: "Immobile? Ecco cosa mi ha detto dopo l'Inter..."

La scelta di mister Inzaghi di voler lasciare Immobile in panchina contro l'Inter ha fatto storcere il naso a diversi tifosi della Lazio. Tra questi c'è anche Damiano 'Er Faina', volto noto del web e dichiaratamente laziale, che ieri pomeriggio è intervenuto nella trasmissione "La Voce della Nord" sulle frequenze di Radiosei. Nel parlare della questione, 'Er Faina' ha confessato di aver telefonato a Immobile. Ecco cosa si sono detti: "Capisco il voler mantenere la disciplina, ma in una partita importante come quella di Milano un giocatore come Immobile deve sempre giocare, a mio modesto parere. Ho parlato con Ciro al telefono, e devo dire che comunque lui non era d'accordo con me. Mi ha detto che quando uno sbaglia è giusto che ne subisca le conseguenze, ma resto dell'idea che Inter - Lazio non è come Lazio - Verona".

LAZIO, NEL FINALE DI PARTITA NON VINCI MAI

LAZIO, GLI AUGURI A LUIS ALBERTO

TORNA ALLA HOMEPAGE