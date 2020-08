Lazio, David Silva e il Real Madrid: Florentino Perez lo voleva più di Ronaldo

Tra le fila del Real Madrid sono passati i migliori giocatori calciatori della storia, come Zidane o Ronaldo Nazàrio. Tuttavia, nel passato dei galacticos, anche in fatto di calciomercato, c'è qualche "spina". Si tratta di giocatori fortemente desiderati, ma che la dirigenza del club non è mai riuscita a far rientrare nella propria rosa. Tra questi, riporta il noto portale spagnolo Don Balón, c'è indubbiamente il nome di David Silva, con tutta probabilità prossimo acquisto della Lazio. Tra gli estimatori del "Chino" c'è infatti il numero uno del Real, Florentino Perez, sempre entusiasmato dal suo gioco, al punto da volerlo nella propria squadra più di Ronaldo Nazàrio, leggenda blancos e ora presidente del Valladolid. Non aver portato David Silva nel proprio club rimane uno dei maggiori rimpianti del presidente spagnolo. Dall'altra parte, e precisamente a Roma, c'è un popolo in festa. La Lazio è riuscita dove anche il Real ha fallito.

