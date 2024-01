Lazio, Dazn celebra Castellanos: "Cosa aveva fatto Taty?" - VIDEO

Il big match della 22esima giornata di Serie A delude le aspettative. All'Olimpico Lazio e Napoli si dividono la posta in palio pareggiando 0-0 in un partita con pochissime emozioni. La più importante sicuramente il gol d'autore annullato a Castellanos per fuorigioco. A inizio ripresa, l'attaccante argentino, imbeccato da Cataldi con una palla lunga, stoppa di petto e con una rovesciata balisticamente perfetta trafigge Gollini. Tutto bellissimo se non fosse per la posizione del numero 19 leggermente più avanti rispetto a Rrahmani, ultimo uomo della linea.

Resta la prodezza assoluta di Castellanos che si è visto cancellare da Orsato la rete più bella della sua carriera. Anche Dazn celebra la magia del Taty con un post sui propri canali social: "𝙍𝙊𝙑𝙀𝙎𝘾𝙄𝘼𝙏𝘼 𝙋𝘼𝙕𝙕𝙀𝙎𝘾𝘼. Gol annullato per fuorigioco Ma cosa aveva fatto Taty Castellanos".