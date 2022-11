Lazio, Dazn presenta “la gol collection” di Immobile: “È sempre The King” - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima parte di stagione è andata, la Lazio ha chiuso l’anno posizionandosi tra le prime quattro in classifica tra soddisfazioni e qualche rammarico. La sosta consentirà alla squadra di prepararsi al meglio per arrivare pronta alla seconda fase del campionato e di recuperare pedine importanti fermate dagli infortuni. Tra queste, c’è sicuramente Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste ha saltato le gare finali, il rientro affrettato col Monza gli è stato fatale, ma è al lavoro per tornare più in forma che mai. In attesa di rivederlo in campo, Dazn ha voluto riassumere la sua stagione a suon di reti presentando sui social la “gol collection”. Ad accompagnare il video, la dedica: “Ciro Immobile è sempre The King”.

Ciro Immobile è sempre The King

La gol collection della prima fase di #SerieATIM#DAZN pic.twitter.com/JSHE5iPdnT — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 19, 2022

