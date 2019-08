Lazio, De Cosmi: “Bene Adekanye e Anderson. Milinkovic? Tutto fermo"

Un giudizio da mister, su Adekanye e Andrè Anderson, e uno da osservatore esterno sul fronte Milinkovic. Roberto De Cosmi, ex allenatore delle giovanili biancocelesti e della Lazio Women, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Ecco le sue parole: "Quello di oggi contro il Bournemouth sarà un confronto importante. Inzaghi è rimasto soddisfatto del ritiro di Auronzo, adesso il livello si alza e la partita di questa sera servirà per capire a che punto si trova la squadra. Il gruppo è già collaudato, ci sono stati innesti mirati e quindi la prossima stagione parte con dei presupposti interessanti. Ho visto bene Andrè Anderson e Adekanye, anche loro dovranno essere verificati alzando l'asticella. Il mister li sta studiando molto, vengo da esperienze diverse e vanno tenuti sotto attenzione. Curare i particolari in fase di allenamento permetterà di capirne il potenziale, queste amichevoli precampionato serviranno proprio a questo. Avendo tre competizioni, a prescindere da quello che potrebbe arrivare con il calciomercato, fare affidamento anche su di loro sarà fondamentale. In Germania rientreranno anche Berisha e Lukaku, anche loro sono due giocatori molto importanti nell'ottica di rinfoltire il gruppo. Possono dare soluzioni alternative di un certo spessore, anche loro andranno osservati”.

MILINKOVIC: “In pochi sanno cosa accadrà. La Lazio lo ha preso da semi-sconosciuto, Milinkovic poi ha mostrato potenzialità enormi ed è diventato un giocatore ambito dai più grandi club internazionali. Ancora non sono arrivate offerte, la sensazione è che quando si muoverà qualche pedina importante (come Pogba n.d.r.) poi qualcosa potrebbe succedere. Ma finché lo vedo con la nostra maglia non mi pongo problemi, ha anche rinnovato da poco”.

