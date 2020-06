Lazio, De Cosmi: "Rosa valida in ogni ruolo. Ripresa? Difficile fare pronostici"

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto De Cosmi per parlare della ripresa e dei biancocelesti: "La rosa della Lazio è valida in ogni ruolo nonostante alcuni elementi siano ancora ai box. Raul Moro è un ragazzo di grandi qualità, già nelle partitelle di allenamento Inzaghi è rimasto sorpreso dal suo rendimento in campo. Il campionato riprende, è difficile in questo momento fare pronostici: chi sarà più pronto riuscirà a ottenere da subito punti importanti”.