Lazio, De Cosmi: "Samp da non sottovalutare, ma i biancocelesti devono vincere"

Roberto De cosmi, ex allenatore dei giovanissimi della Lazio, ha parlato così ai microfoni della radio tematica ufficiale: “La Samp è una squadra da prendere con le pinze. Ha calciatori importanti come Candreva e Quagliarella, che nonostante l'età, resta un ottimo attaccante Marassi è un campo molto complicato. I biancocelesti hanno le loro problematiche con vari infortuni, ma devono comunque cercare di vincere. Sarà importante il recupero di Fares sulla fascia sinistra. Immobile in Nazionale? I numeri messi insieme dal bomber laziale sono impressionanti, e dovrebbe essere sempre titolare anche in Nazionale. Tuttavia, va comunque rispettata l'idea di gioco del ct Mancini ".

