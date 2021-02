Lazio, De Grandis: "Sfavorita in Champions? Normale, ma è tornata grande"

In attesa che la Lazio scenda in campo contro l'Inter, negli studi di Sky Sport si pensa ai prossimi impegni della squadra di Inzaghi. Con il ritorno della Champions, i biancocelesti dovranno affrontare agli ottavi i pluricampioni del Bayern Monaco. Stefano De Grandis, sul match, ha detto: "La Lazio ha l'accoppiamento più complicato perché giocherà contro la campionessa in carica, nonché neo vincitrice del Mondiale per club. Normale parta sfavorita, ma sta facendo bene e si è liberata. Ora è simile alla squadra che abbiamo visto nel pre lockdown".