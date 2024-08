Lazio, De Grandis (Sky): "Serve un regista. Isaksen? Ecco cosa farei..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Stefano De Grandis ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio, soprattutto in termini di calciomercato:

"Non mi aspettavo tutti questi abbonamenti, visto anche la situazione della tifoseria che era in protesta. L'essenza del laziale è quella di soffrire, patire e partecipare. Penso che questo sia la decisione giusta. Lotito è quello che conosciamo, non è uno che regala i sogni, vediamo i risultati che porterà, lui ripulisce sempre i conti e ha il monte ingaggio sempre sotto controllo, questo è un pregio che gli va riconosciuto, davanti a tutti i difetti".

USCITE - "Le uscite? Per una questione di logica aziendale, se offrono dei soldi per Vecino io lo farei partire, ti apre a nuove possibili entrare. Su Cataldi mi dispiace, è un tifoso della Lazio e doveva diventare il capitano, lui è il più regista di tutti, ma per la difficoltà di vendere della Lazio dovrà prendere in considerazione tutte le offerte che arrivano, escluse chiaramente quelle per i capisaldi.

REGISTA - "Ho letto che la Lazio potrebbe anche prendere un regista, al posto di una mezzala. Oggi i registi sono una merce rara, però ci si può provare come si è provato lo scorso anno con Ricci. Cataldi con un centrocampo fisico può trovare spazio. Con il 4-2-3-1 gioca Rovella, che va benissimo con una mediana a 2, mentre non è un giocatore che può farne il perno basso nel 4-3-3. Alla Lazio manca qualcosa in quel ruolo".

ISAKSEN E MANDAS - "Secondo me ha fallito totalmente. Mi ricorda Berisha che ha fatto bene contro di noi in Europa e poi ha subito la tattica italiana. Lui ha un bel sinistro, ma tatticamente mi sembra indietro. Il problema di Isaksen è che se lo si vende all'estero non si fa plusvalenza e la Lazio vuole fare plusvalenze, motivo per cui non ha venduto Castellanos. Con Mandas si fa sicuramente plusvalenza, la Lazio non lo dà via perché deve prendere un altro portiere Over-22 e quindi che occupa una casella, inoltre andrebbe anche pagato, anche qualora si prenda un Consigli. Però io lo cederei, intanto si prendono molti soldi e poi al portiere ci si pensa".