Lazio, Del Nero: "Squadra pronta per la Champions. Zarate? Pensavo fosse il nuovo Messi"

Una lunga intervista in cui si è raccontato, ripercorrendo alcuni momenti chiave della sua avventura alla Lazio. Simone Del Nero è tornato a parlare intervenendo ai microfoni di Supernova: "Sono arrivato alla Lazio in punta di piedi e mi sono ritagliato il mio spazio nei preliminari di Champions. Mauri si era infortunato e Delio Rossi mi ha fatto giocare subito. Ero partito bene, poi però ho avuto tanti infortuni e ho perso molto tempo. Ho avuto tanti problemi. QUel poco che ho giocato però, me lo sono ampiamente meritato perché non me lo ha regalato nessuno".



LAZIO DA CHAMPIONS - "Non credo che manchi molto a questa squadra per fare quel salto definitivo. Forse un po' la continuità. Si perde un po' con le piccole squadre, è solo una questione di concentrazione. Il campionato è molto equilibrato, non è facile vincere con nessuno, quindi la concentrazione è fondamentale".



IMMOBILE - "Lui è la punta di diamante di questa squadra che mi sta sempre più meravigliando. La Lazio è una squadra matura, ha preso sicurezza. Ha cambiato poco ed ero contento perché giocando sempre insieme ormai si trovano a memoria".



IL GIOCATORE PIù FORTE - "Il più forte con cui ho giocato alla Lazio è stato Matuzalem. Aveva delle qualità importanti, era il più completo di tutto. Peccato che non avesse la testa giusta. Zarate? Quando è arrivato mi sembrava di vedere il nuovo Messi. Poteva fare qualsiasi cosa. Poi ha avuto un'involuzione, anche a livello fisico. Pensavo che nel giro di pochi anni potesse arrivare a vincere il Pallone d'Oro".



INZAGHI - "Non me l'aspettavo che potesse diventare così bravo. Iniziando con i ragazzi ha trovato la sua strada. Per la Lazio ha sempre dato tanto e si è meritato di arrivare dov'è ora".



DEL NERO OGGI - "Continuo a giocare, ma mi sono rotto il crociato e mi sono operato l'1 ottobre. Sono in Eccellenza ligure, nella squadra allenata da mio padre. Continuo a divertirmi così. Mi mantengo in forma, mi sento ancora un ragazzino. Finchè posso continuo a giocare, di certo non mi fermerà questo infortunio. L'unico rimpianto che ho è di non aver creduto mai al 100% delle mie possibilità. Se avessi avuto il carattere di Ledesma avrei fatto molto di più nella mia carriera".

