Lazio, Del Piero: "Mi aspetto una consacrazione. Champions banco di prova"

Pochi minuti, poi i riflettori della Champions si accenderanno nuovamente all'Olimpico 13 anni dopo. La Lazio ospita il Borussia Dortmund, per parlarne nel pre-gara ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l'ex calciatore Alessandro Del Piero: "Lo scorso anno la Lazio stava lottando per lo scudetto, se non fosse stato per lo stop per Covid, avrebbe avuto serie possibilità di vincerlo. Stiamo aspettando una consacrazione di questa squadra. La Champions è un banco di prova importante, ho grandi aspettative e curiosità. Affrontano una squadra difficile, la più complicata, che fa un po’ paura".

Lazio-Borussia Dortmund, formazioni ufficiali: Leiva c'è, torna Luiz Felipe

