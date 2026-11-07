Lazio, Dele-Bashiru convocato dalla Nigeria: ecco la lista completa
07.11.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Altro partente per le nazionali. Dele-Bashiru lascerà il centro sportivo di Formello nella prossima sosta: è stato convocato dalla Nigeria per gli impegni di novembre. Dopo la gara contro il Napoli, quindi, il centrocampista si aggregherà al ritiro della squadra africana. Di seguito la lista completa dei nomi.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.