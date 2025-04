Lazio, Dele-Bashiru: "Qui ho tutto quello che voglio. Ora voglio migliorarmi!"

TUTTOmercatoWEB.com

Fisayo Dele-Bashiru vuole tornare a brillare con la Lazio. Marco Baroni nelle sue interviste lo ha sempre elogiato raccontando di un centrocampista di grande qualità e fisicità, ma da sgrezzare sotto il punto di vista tattico, come si può richiedere a un giocatore proveniente da un campionato come quello turco. Un aspetto, quello di doversi migliorare tatticamente, che lo stesso Dele-Bashiru ha espresso in un'intervista ai microfoni di SportsBoom.com.

LA SCELTA DELLA LAZIO - "Mi hanno dato tutto quello che volevo. Ho accettato il progetto perché, a questo punto della mia carriera, è quello che voglio. Voglio giocare a calcio ad alto livello in un campionato di vertice, e anche per un grande club, e la Lazio rispecchia perfettamente i miei desideri. Che idea mi sono fatto del calcio italiano? È molto più impegnativo dal punto di vista tattico rispetto ad altri campionati, ed è una sfida che sto apprezzando al momento. Questo adattamento ha richiesto del tempo. Ma ora sta iniziando a prosperare sotto il rigore tattico e la disciplina posizionale che ci si aspetta in Italia".

GLI INFORTUNI E IL RUOLO - "Come tutti sanno, ho avuto alcuni infortuni che hanno ostacolato i miei progressi, ma ora mi sento molto meglio, molto più forte. Ho capito le richieste tattiche che l'allenatore vuole, questo è fondamentale per avere un finale di stagione positivo. Il mio ruolo preferito sarebbe quello di centrocampista box-to-box, in posizione da numero 8 o 10. Con la palla tra i piedi e con la mia corsa so attaccare e difendere bene. In generale, sono quello che si può definire un centrocampista box-to-box. E quando sarò in forma al 100% e avrò capito tutto dal punto di vista tattico, faremo sicuramente un'ottima stagione insieme".

LE ORIGINI DI DELE-BASHIRU - "Le basi che si ottengono al Manchester City sono di altissimo livello. Inoltre, il campionato turco è di buon livello. Per quanto riguarda la Serie A, certo, ci è voluto un po' di tempo per adattarmi al 100% al campionato, ma credo che la mia mentalità sia corretta. Gli allenatori, i miei compagni di squadra, mi stanno tutti aiutando. Penso che tutto questo sia stato importante per me e stiamo tutti facendo una buona stagione".

Pubblicato il 25/04