Lazio, Delio Rossi: "Fazzini ha qualità ma cercherei più..."

© foto di Federico Gaetano

Mercato, derby, ma anche la gara pareggiata per 1-1 all'Olimpico contro l'Atalanta. Ai microfoni di Radiosei l'ex allenatore della Lazio Delio Rossi ha analizzato il momento della squadra di Baroni e non solo: "Il primo tempo dei biancocelesti è stato davvero super, non avevo mai visto l’Atalanta così in difficoltà. Forse meritava il doppio vantaggio. Fino a quando la Lazio ha tenuto alto il ritmo ha fatto la partita, poi nella ripresa la differenza l’hanno fatta la differenza nei cambi delle due squadre".

SQUADRA - "Ho sempre detto che la Lazio è stata allestita in modo organico con poca distanza tra titolari e gli altri. Questo si è visto in tutto il girone d’andata, ma sabato Baroni non aveva tanti giocatori di movimento in panchina. Il calcio è cambiato, sui sedici giocatori la squadra di Gasperini si fa preferire, in questo momento soprattutto".

FAZZINI - "Fazzini vicino? Mi sembra un giocatore con delle qualità, potrebbe essere un profilo idoneo. Mi sembra più un centrocampista offensivo che un mediano. È futuribile, ma io cercherei più un sostituto anche per il futuro di Rovella e Guendouzi. In un organico importante ci sta, ma non so se sia quello giusto per aiutare i due mediani della Lazio. Detto questo, se vai ad investire su un giovane non sbagli mai, anche se forse non è l’ideale".