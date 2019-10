Lazio, Delio Rossi: "Lotito si è espresso male. Atalanta? Può essere distratta..."

Una manciata di minuti al fischio di inizio di Lazio - Atalanta. Ai microfoni di 'Football Crazy', su GoldTv, Delio Rossi ha parlato dei biancocelesti: "La Lazio sta facendo il massimo può arrivare quarta, al peggio può scendere all'ottavo posto. Penso a Roma, Atalanta e Milan anche se i biancocelesti, sulla carta, mi sembrano avanti ai giallorossi. Le soste? Possono essere influenti e dipende da quanti nazionali hai e dove giocano: i voli oltreoceano non aiutano, pensate quanto successo a Zapata. Durante le pause nazionali per le big anche allenare è più complicato”.

LA REAZIONE - “Le dichiarazioni di Lotito? A volte la differenza nel centrare i risultati lo fa l'ambiente, parlo di comunione di intenti tra club, tifosi e giocatori e spesso gli obiettivi non si centrano per qualche punto. Credo che Lotito si sia espresso male perché sembrava quasi un attacco al tecnico. Se il presidente deve dire qualcosa al suo allenatore lo fa tra le mura domestiche, io l'ho percepito come un attacco al tecnico ed è sbagliato perché l'allenatore è la massima espressione tecnica e poi si creano i partiti tecnico-società. Atalanta? Ogni partita ha una storia a sé, parliamo di due squadre forti, senza dimenticare che l'Atalanta può essere distratta dal match col City, soprattutto perché i nerazzurri non sono abituati a gare di questo livello".

