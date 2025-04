Lazio, Delio Rossi: "Rovella-Belahyane la chiave della vittoria sulla Dea". E su Tavares...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio rialza la testa dopo il brutto ko di Bologna e il pari amaro dell'Olimpico contro il Torino. Al Gewiss Stadium la rete di Isaksen regala il successo alla squadra di Baroni autrice di una gara intelligente e capace di soffrire anche nei momenti di difficoltà. Sulla prestazione ecco il pensiero di Delio Rossi ai microfoni di Radiosei: "La gara di ieri della Lazio è stata intelligente, soprattutto in relazione al tipo di avversario. L’Atalanta si esprime meglio giocando fuori casa ed il piano partita di Baroni è stato logico. Non lasciare spazio ai nerazzurri vuol dire poi trovarne nella loro metà campo. La coppia di centrocampo Rovella-Belahyane è stata una chiave, bene anche la prestazione di Dele-Bashiru. La prestazione della Lazio è anche sintomo di maturità".

CORSA CHAMPIONS - "Bisogna ragionare partita per partita, certo è vero che ora hai risucchiato anche l’Atalanta. Ora i posti in Champions a disposizione sono due, ma questa alternanza di posizioni ci sarà fino alla fine. Da adesso in poi, conteranno solo le energie, chi ne avrà di più avrà la meglio sulle altre".

TAVARES - "Ha delle fragilità, ma sono anche convinto che metterlo dentro appena sta meglio non è un bene. Andrei alla radice del problema, più che curare l’effetto devo trovare la causa che porta a questi problemi. La palla dovrebbe passare allo staff medico ed ai preparatori. Piuttosto di fare questo avanti ed indietro, preferirei tenerlo fuori per più tempo per capire il reale problema. Lui è fortissimo, ma se non sta bene fisicamente non rende".

PROVSTGAARD - "Venti minuti sono pochi per giudicare un giocatore, ieri ha fatto quello che doveva fare".