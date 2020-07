Lazio, Delio Rossi: "Se le gambe non vanno, con la testa non ci arrivi..."

Tutti siamo stati felici di apprendere, l'ormai lontano 28 maggio, che, dopo mesi di stop, il campionato avrebbe ripreso il suo percorso. Giocare nei mesi più caldi dell'anno avrebbe sicuramente condizionato le cose, ma chiudere anzitempo la stagione avrebbe avuto dei risvolti troppo pesanti.

Oggi, dopo poco meno di un mese dalla ripartenza, molte squadre hanno cambiato drasticamente il loro andamento in Serie A. A tal proposito, in esclusiva ai microfoni di TuttomercatoWeb.it, Delio Rossi ha detto: "C'è stato un campionato prima e dopo il Covid. Prendiamo la Lazio: adesso sembra un parente povero... Non sappiamo come le varie squadre hanno lavorato ma è chiaro che giocando ogni tre giorni è fondamentale la condizione fisica. Se le gambe non vanno, con la testa non ci arrivi...".