Lazio, Delio Rossi: "Sta perdendo brillantezza. Rinforzi? Serve un..."

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la sconfitta dei biancocelesti per 3-1 in casa del Parma. Ecco le sue parole: "La Lazio sta perdendo un po' di brillantezza. Aldilà degli episodi però la Lazio non meritava di perdere questa partita. Costruzione dal basso? Di solito la fa chi ha giocatori bravi tecnicamente, lì deve saperla gestire bene il portiere e dipende da come ti viene incontro il giocatore. Serve per avere la superiorità numerica, ma come tutte le esasperazioni possono portare a disastri. Rinforzi a gennaio? La Lazio sta andando bene e insieme all'Atalanta è la squadra che gioca meglio. Ma se vuoi giocare in questa maniera ti serve un altro centrocampista con certe caratteristiche. Castrovilli non lo vedo in un centrocampo a due, Dele-Bashiru è un po' indisciplinato, ci sono esterni in abbondanza. Serve un centrocampista giovane che aiuti Rovella e Guendouzi".