Lazio, Di Battista: "Credo nella rimonta contro il Bodo. Baroni? Esprime lazialità"

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Alessandro Di Battista ha espresso le sue sensazioni in vista dell'importantissima sfida di Europa League tra Lazio e Bodo/Glimt che andrà in scena questa sera all'Olimpico: "Questa notte è una di quelle già vissute, speriamo vada bene. Sarò allo stadio con i miei figli, di solito siamo in distinti ma stasera sono stato invitato da Ivan Provedel. Siamo diventati amici, è davvero una gran bella persona oltre che un ottimo portiere. Certo che non è da lui che arrivano le delusioni di questa stagione rispetto ai singoli".

"Mi piace andare allo stadio, anche se questo è un momento delicato. All’andata con il Bodo il giusto risultato era 5-0 per loro e per questo ero preoccupato del derby. Per stasera sono fiducioso, ci credo, sono ottimista per natura. Con la Roma l’ho vista tonica, ci sarà un Rovella in più. Giocatore che io adoro e che all’andata è mancato molto. Siamo più forti del Bodo, stasera speriamo di dimostrarlo".

"Baroni ha i suoi meriti e le sue colpe, certamente sappiamo che la nostra croce riguarda una gestione societaria che a gennaio non è stata in grado di aggiungere elementi che potessero aiutare. Di Baroni sono contento, anche di come parla, della lazialità che esprime".

"I miei ricordi da laziale allo stadio sono quelli della serie B. E questo per me è un vanto, un privilegio esser stato vicino alla mia squadra in un momento difficile. La nostra storia, anche nelle gioie, è maledetta e travagliata, certamente unica".