Lazio, Di Chiara: “Serie A? Questa la mia griglia di partenza”

Alberto Di Chiara, ex allenatore di Fiorentina e Lecce, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulle big di Serie A a poche ore dall'inizio della nuova stagione. Queste le sue parole: "Le milanesi sono prime, poi la Juventus e ovviamente la Roma, che al momento ha scavalcato il Napoli per quanto riguarda i pronostici. Dietro metto la Lazio e successivamente Atalanta e Fiorentina. Anche il Monza ha grandi ambizioni, grazie ad una costruzione della rosa di livello. Poi occhio alle sorprese oltre alle solite note. Per le neopromosse c’è sempre la possibilità di sorprese”.