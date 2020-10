Lazio, Di Gennaro: "Con il Bruges si è visto lo spirito giusto. Acerbi? Un esempio formidabile"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Tra i vari argomenti, l'opinionista si è soffermato anche sulla Lazio, reduce dal pareggio in Champions League contro il Bruges. "Dopo il lockdown non si è capito cosa sia successo, e si è visto anche prima del Dortmund. Quella vittoria esaltante, perché così è stata, ha restituito autostima e principi di gioco con cui esaltare i grandi giocatori. Luis Alberto e Correa hanno giocate estrose, quelle che nella Juve dico di non vedere. Ieri si è visto lo spirito che serve per giocare in Champions, e il punto si può accettare. Il passaggio del turno può essere ampiamente raggiunto. Poi voglio parlare di Acerbi, un esempio formidabile anche per chi gioca meno. A livello di mercato non credo che Inzaghi sia contento, ma la partita di ieri è segnale che la squadra non molla"

