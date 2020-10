Lazio, Reina ricorda su Instagram il passato con Mignolet - FOTO

Avversari per una notte con il passato in comune: ieri sera Pepe Reina e Simon Mignolet si sono dati battaglia in Champions League difendendo le porrte di Lazio e Bruges. A fine partita i due si sono abbracciati e hanno scambiato qualche parola, molto probabilmente sul passato che hanno in comune. Lo spagnolo ha vestito la maglia del Liverpool per 8 anni, chiudendo la sua esperienza con i Reds nel 2013. La sua cessione al Napoli è stata determinata dall'arrivo proprio del belga, che ha preso in mano il testimone e difeso i pali del Liverpool fino alla stagione 2018/19. Proprio Mignolet ha condiviso la foto dell'abbraccio di ieri sera su Instagram, scrivendo "YNWA" (sigla di You'll Never Walk Alone, motto della società inglese, ndr). Lo stesso Reina ha poi ripostato la storia con la stessa sigla. Difficilmente si dimentica il passato, specialmente se è stato bello e trionfante come quello di Reina e Mignolet.