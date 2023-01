Lazio, Di Gennaro: "Ieri vittoria emblematica. Ora deve ambire a..."

All’indomani della schiacciante vittoria della Lazio contro il Milan, grazie alle reti di Milinkovic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson, ai microfoni della trasmissione radiofonica “1 Football Club” si è espresso Davide Di Gennaro. Queste le sue considerazioni: “Come si ritrova la concentrazione in casa Milan dopo la gara con la Lazio? È un periodo sottotono, la Lazio ha giocato la miglior partita della gestione sarriana. Il Milan deve ritrovarsi, adesso si trova in difficoltà. I Mondiali hanno lasciato delle scorie negli uomini più rappresentativi della squadra. Pioli deve ritrovare fiducia. La Lazio sta ripercorrendo le orme del Milan della passata stagione? Non è agevole lavorare a Roma, l'equilibrio tra vittoria e sconfitta è difficoltoso. I meriti vanno attribuiti a Sarri per il suo operato, emblematica la vittoria di ieri. In questi mesi alla Lazio è mancata la continuità, deve cercare di ambire ad un posizionamento tra le prime quattro della classe, dopo soprattutto la penalizzazione subita dalla Juve".

