Lazio, Di Gennaro: "Supercoppa? Una finale è una finale. Luis Alberto un top"

La Lazio chiuderà il 2019 con la finale di Supercoppa a Riyad. Negli ultimi giorni le vittorie dei bianocelesti contro Juventus e Cagliari hanno alimentato anche qualche discorso relativo allo Scudetto. Sul tema si è espresso Antonio Di Gennaro a TMW Radio: "Un mese e mezzo fa lo abbiamo detto anche dell'Atalanta. La vittoria della Lazio sulla Juventus è stata importante, ha passato quello step che in passato non aveva mai superato. Luis Alberto è uno dei migliori giocatori in A ed è messo in contesto in cui l'alchimia è massima. Credo possa fare qualcosa di importante, tenendo anche presente che non giocherà più in Europa League. La Supercoppa? Una finale è sempre una finale, è una partita a sé".

