Lazio, di madre in figlia: Alyssa come Anna Falchi - FT

Da oggi in casa Lazio c'è una madrina in più. Un po' più piccola rispetto ad Anna Falchi, ma non meno bella. Si tratta della figlia della showgirl, Alyssa. La bambina, come comunicato dalla stessa mamma sul proprio profilo Instagram, è scesa sul prato dell'Olimpico insieme alla squadra, prima del fischio d'inizio della sfida contro il Bologna. L'attrice ha espresso la propria emozione sui social: "Piccole madrine crescono, di madre in figlia".

