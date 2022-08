Lazio, Di Renzo: "Mercato? Tutto ruota intorno a Milinkovic. Penso che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Con l'inizio della stagione si avvicina anche la fine del calciomercato che continua a essere un caldissimo argomento, soprattutto in casa Lazio. Non solo per le entrate, ma anche per le uscite e a proposito di queste c'è apprensione per quanto riguarda Sergej Milinkovic Savic. Tifosi, società e allenatore vorrebbero trattenerlo ancora, è la punta di diamante della rosa e sarebbe difficile rinunciarvi. La fine della sessione estiva è vicina, ma non troppo e non si escludono colpi di scena da qui al primo settembre con l'entourage del centrocampista che è pronto ad accogliere eventuali offerte. Bisognerà aspettare ancora per capire che ne sarà del suo futuro. Ai microfoni di TMW, l'intermediario di mercato Carlo Di Renzo intervenuto per commentare quanto fatto finora dai club di Serie A e Serie B, si è espresso in merito. Ecco le sue parole: "Per quanto riguarda la Lazio ritengo che tutto giri intorno alla possibile cessione di Milinkovic, che a mio avviso ha finito il proprio percorso nella capitale”.

