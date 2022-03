Lazio, difesa top in Europa nei primi 15' della ripresa: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio nella stagione in corso ha sofferto parecchio a livello difensivo. Con il lavoro sul campo però Maurizio Sarri ha trovato la quadratura, tanto che nelle ultime sette partite i biancocelesti hanno la migliore retroguardia della Serie A. Una qualità che la squadra ha avuto fin dall'inizio della stagione è quella di non subire gol nei primi 15' del secondo tempo. Come riporta Lazio Page, in tale intervallo di tempo, Luiz Felipe e compagni hanno subito un solo gol (Joao Pedro in Lazio - Cagliari), miglior dato insieme all'Inter nei 5 top campionati europei (Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League e Ligue 1). Nelle ultime dieci partite della stagione la speranza di Sarri è proseguire tale striscia positiva e migliorare tutti gli indicatori del reparto arretrato.