Lazio, Dionisi: "Situazione triste, mi sento defraudato. Lotito mi ricorda..."

Ai microfoni di Radio Olympia è intervenuto l'ex esponente degli Irriducibili Adamo Dionisi che si è espresso sulla situazione attuale in casa Lazio. L'ambiente infatti è in rivolta: i tifosi non sono per nulla contenti dell'ingaggio del nuovo tecnico Marco Baroni e della recente gestione della società. Queste le parole dell'ora attore di fede biancoceleste: "Chi è laziale, lo è nel sangue. Lotito mi ricorda Peppino De Filippo, purtroppo per noi non esiste un calciomercato per cui non se ne può parlare. Mi ha lasciato basito la sua foto col figlio in cui dice che vuole lasciargli la Lazio, mi ricorda Alvaro Vitali. È veramente triste questa situazione, da laziale mi sento defraudato perché sembra che non sappiamo di cosa stanno parlando. Per fortuna non ho mai avuto a che fare con lui a differenza di quel gran signore di Cragnotti. Le altre squadre provano a fare qualcosa, noi no".