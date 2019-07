Lazio, domani è il giorno di Strakosha: atteso in Paideia per le visite

Con una settimana di ritardo, ma è arrivato il momento di Thomas Strakosha. Domani infatti il portiere albanese è atteso in Paideia per le consuete visite mediche e i test specifici a Isokinetic. Poi ci sarà la partenza per Auronzo di Cadore, dove si unirà al resto della squadra. Ha avuto qualche giorno supplementare per recuperare dal problema al tendine d'Achille trascinato dal finale della stagione scorsa.

COME LO SCORSO ANNO - Durante le vacanze il portiere ha seguito un protocollo personalizzato. La prima fase ha previsto il riposo assoluto, poi degli esercizi volti a riconsegnare allo staff un giocatore in buona condizione. Si riproporrà la stessa situazione di un anno fa, quando Strakosha lavorò da solo per un problema alla schiena senza giocare nessuna delle amichevoli sulle Dolomiti. Verrà ripetuto lo stesso percorso, per averlo al massimo per l'inizio del campionato.

LAZIO, L'INTERVISTA AL PRESIDENTE LOTITO

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE A CENTROCAMPO

TORNA ALLA HOME PAGE