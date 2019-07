Lazio, domani primo allenamento della stagione a Formello

La stagione della Lazio è alle porte. Oggi le visite mediche dello staff, domani sarà il turno di Inzaghi e dei primi calciatori. Nel pomeriggio poi primo allenamento dell'anno a Formello, come comunicato ufficialmente sul sito: "Si torna al lavoro. Terminate le vacanze estive, la Lazio intraprenderà nella giornata di domani la preparazione che la condurrà all’inizio della stagione sportiva. In particolare, la formazione biancoceleste sarà nuovamente agli ordini di mister Simone Inzaghi a partire dalle ore 18:00 di domani, orario nel quale la squadra sarà in campo presso il centro sportivo di Formello per svolgere la prima seduta della stagione". Che il 2019-20 abbia inizio.

