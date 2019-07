Calciomercato Lazio, Milinkovic e l'ipotesi permanenza: il 'mi piace'... - FT

Il calciomercato della Lazio ha quasi chiuso la fase uno con gli arrivi di Adekanye e Vavro già ufficiali e quelli di Lazzari e Jony che lo dovrebbero essere a breve. Rimane un grande interrogativo da sciogliere relativo a Sergej Milinkovic. Il serbo è il prezzo pregiato della rosa biancoceleste, quello che attira le attenzioni delle big europee. In questi ultimi giorni si è parlato di Manchester United, prima del PSG, in ogni caso la Lazio per il suo gioiello chiede una cifra congrua al valore e nei prossimi giorni andrà in scena un incontro con l'agente Kezman.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL 'MI PIACE' DI SERGEJ - L'altra faccia della medaglia prevede la permanenza di Milinkovic a Roma, magari in seguito a un mancato accordo tra Lazio e acquirenti. Al momento può essere l'ipotesi meno probabile, ma pur sempre considerabile in uno schema comunque complesso da far quadrare. E in questo senso qualche speranza in più è alimentata dal 'mi piace' di Sergej a una foto in cui gli viene chiesto di rimanere in biancoceleste. Il mercato è imprevedibile e seppur sui social, al momento, l'idea della permanenza 'piace' ancora a Sergej.

