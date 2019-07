Calciomercato Lazio, altro indizio su Lazzari: la Spal ha in mano il sostituto

La Spal ha in pugno il suo esterno destro. Non è Manuel Lazzari, che è vicino a essere il prossimo colpo di calciomercato della Lazio: si tratta di Marco D’Alessandro, nell’ultima stagione in prestito all’Udinese ma di proprietà dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport i bergamaschi hanno raggiunto un accordo con la Spal per un prestito con obbligo di riscatto e addirittura domani sarebbero in programma le visite mediche.

CALCIOMERCATO LAZIO, LAZZARI - Tutto lascia pensare che oggi sia il giorno della definitiva fumata bianca per Lazzari alla Lazio. I presidenti Lotito e Mattioli si incontreranno in Lega, una settimana dopo la stretta di mano per questo affare. Mancano soltanto gli ultimi dettagli da limare, è quasi tutto fatto, poi per l’esterno si aprirà la parentesi biancoceleste. A partire dal ritiro di Auronzo di Cadore.

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE DI MILINKOVIC

LAZIO, IN PAIDEIA LE VISITE MEDICHE DELLO STAFF

TORNA ALLA HOME PAGE