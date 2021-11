Lazio, Donadoni: "La squadra di Sarri è un 'Work in progess'"

Roberto Donadoni, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua in merito al cammino svolto fino a oggi da Lazio e Roma: "Due squadre che hanno il cartello "Work in progress" appeso fuori dallo spogliatoio. Forse la Roma è un gradino più su, ma ha avuto parecchi alti e bassi. La Lazio ha fatto cose egregie, però fuori casa si è un po’ persa e probabilmente si tratta di una questione di personalità. Serve tempo per costruire qualcosa d’importante".

