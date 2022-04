Lazio, due biancocelesti nella top 11 di WhoScored – FOTO

La trentunesima giornata di Serie A si è conclusa molto bene per la Lazio che è tornata a vincere sotto gli occhi del proprio pubblico, spazzando via la delusione del derby. Come di consueto, WhoScored ha stilato la sua top 11 e, schierati in campo nella formazione ideale, ci sono anche due biancocelesti. Si tratta di Sergej Milinkovic Savic e Manuel Lazzari. I due sono stati protagonisti indiscussi del match contro il Sassuolo, non solo per esseri iscritti entrambi nel tabellino trascinando la squadra alla vittoria ma anche per la prestazione che hanno fatto. E se il serbo è sempre di più una conferma, Lazzari dopo un inizio non idilliaco ha finalmente trovato il suo equilibrio dimostrando di essere decisivo e importante sia per la squadra sia per il tecnico. Di seguito la formazione completa

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/raxoKw2yOc — WhoScored.com (@WhoScored) April 5, 2022

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, vertice Sarri - Lotito in vista: la data dell'incontro

Juventus-Inter, Rocchi promuove Irrati: tutto ok nel derby d’Italia