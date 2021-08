Lazio, è amore tra Immobile e Luis Alberto. La moglie del "Mago" chiede aiuto a Jessica... - FOTO

È amore tra Ciro Immobile e Luis Alberto. I due, all'ennesimo gol del bomber della Lazio contro lo Spezia, hanno esultato insieme. L'assist-man ha dato anche un bacio al compagno di squadra, che non ha potuto non riceverlo con felicità. La scena ha lasciato senza parole le rispettive mogli, che hanno avuto di commentare su Instagram. La spagnola ha condiviso il video, per poi chiamare in causa Jessica. Tanti punti interrogativi e qualche emoji di risate a crepapelle accompagnano le immagini. Le due donne devono arrendersi: quella tra Ciro e Luis è ormai una coppia ufficiale!

Calciomercato Lazio, ore di attesa per Kostic: la situazione

Lazio Women, esordio amaro in A: biancocelesti sconfitte 1-2 dalla Samp

TORNA ALLA HOMEPAGE