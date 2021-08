Lazio Women, esordio amaro in A: biancocelesti sconfitte 1-2 dalla Samp

Comincia in salita il cammino della Lazio Women in Serie A. L'esordio casalingo contro la Sampdoria finisce con una sconfitta per 1-2: in gol Martinez e Rincon per le blucerchiate, Castiello per le biancocelesti. La Morace dovrà lavorare tanto per far crescere ancor di più la squadra, ma il tempo è dalla parte delle capitoline. Il match non è iniziato nel migliore dei modi: la Lazio è sembrata da subito spaesata, mentre la Samp ha provato immediatamente a gestire la gara, tant'è che all'11' è arrivato il gol del vantaggio blucerchiato siglato da Martinez. Il copione è rimasto lo stesso per tutti i primi 45 minuti. Tanti, troppi gli errori in fase d'impostazione da parte delle biancocelesti che all'inizio della ripresa, al 48', hanno permesso a Rincon di siglare lo 0-2. La seconda rete è servita a dare la scossa alla squadra di Carolina Morace che, come se si fosse tolta di dosso un peso, ha iniziato a macinare. Al 75' Castiello ha accorciato le distanze concludendo una perfetta azione partita dai piedi di Andersen. Nei minuti finali la Lazio ha provato di rimettere in parità il match, ma c'è stato poco da fare. Ora serve recuperare energie mentali e ripartire da quanto fatto nel secondo tempo, c'è tempo per raddrizzare il tiro.