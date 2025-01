Lazio e Cosmopolitano, il legame entra nel vivo: le novità dal Brasile - VIDEO

Prende forma sempre di più il sodalizio sancito tra la Lazio e il club brasiliano Cosmopolitano; come vi abbiamo raccontato la figura che ha permesso questo collegamento Italia-Brasile risponde al nome di Amarildo, che ci ha tenuto a iniziare questa collaborazione. Lo stesso Amarildo ci ha comunicato che per il Cosmopolitano è tempo di programmare la prossima stagione che inizierà a febbraio e la prospettiva per i giovani più bravi è quella di trasferirsi nella Roma biancoceleste. Un asse caldo testimoniato anche dalle nuove immagini che arrivano direttamente dal centro sportivo del club brasiliano, in cui spuntano loghi della Lazio un po' ovunque, a riprova della concretezza della collaborazione.